Всплыли постыдные подробности из прошлого Меган Маркл: не хочет даже вспоминать и рассказывать принцу Гарри

Сейчас жена принца Гарри Меган Маркл получает миллионы за сотрудничество с кинокомпаниями, даже не появляясь в кадре. Но некоторое время назад было совсем иначе, ей доставались только второстепенные роли в кино.

До знакомства с принцем Гарри Меган Маркл не была так популярна, как сейчас. В фильмографии актрисы превалируют ленты, где она играла крохотные роли. А главным достижением Меган стала роль в сериале «Форс-Мажоры», который стал мировым хитом уже после того, как стало известно, что в нем снимается возлюбленная принца Гарри, передает «Cosmopolitan».