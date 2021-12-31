Всплыли постыдные подробности из прошлого Меган Маркл: не хочет даже вспоминать и рассказывать принцу Гарри

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Сейчас жена принца Гарри Меган Маркл получает миллионы за сотрудничество с кинокомпаниями, даже не появляясь в кадре. Но некоторое время назад было совсем иначе, ей доставались только второстепенные роли в кино.

До знакомства с принцем Гарри Меган Маркл не была так популярна, как сейчас. В фильмографии актрисы превалируют ленты, где она играла крохотные роли. А главным достижением Меган стала роль в сериале «Форс-Мажоры», который стал мировым хитом уже после того, как стало известно, что в нем снимается возлюбленная принца Гарри, передает «Cosmopolitan».

Меган Маркл, фото: GettyImages

Меган Маркл, фото: GettyImages

Первым мужем Меган Маркл был кинопродюсер Тревор Энгельсон, но он не особо участвовал в профессиональной жизни супруги. Но, однажды он все же пригласил ее сниматься в свой фильм. Этот фильм имеет название «Помни меня» и вышел в 2010 году. Тогда главную роль в нем получил Роберт Паттинсон, в которого после старта саги «Сумерки» влюбились миллионы девушек по всему миру.

В интервью того времени Меган говорила, что ей очень понравилось работать с Паттинсон. В единственной сцене фильма, где они появляются в кадре вместе, Меган играет барменшу по имени Меган. И просто подает напитки Паттинсону и его другу, которого, к слову, сыграл ее муж Тревор. Это и есть вся роль, которую предложил ей муж.

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Кадр из фильма «Помни меня»

Кадр из фильма «Помни меня»

Сейчас же Меган Маркл в своей статусе в кино не вернется, по крайней мере, именно в качестве актрисы.

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