В Одессе пьяный водитель сбил полицейского — фото и видео

В Одессе правоохранители задержали с применением оружия пьяного водителя, который сбил патрульного.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Украины в Одесской области.

Рано утром, 30 декабря правоохранители получили информацию о том, что на улице Академика Королева за руль садится пьяный мужчина. Полицейские остановили машину, однако водитель вообще не реагировал на требования копов.

Фото: Facebook патрульной полиции Одесской области

Затем водитель тронулся с места и совершил наезд на полицейского — на требования остановиться злоумышленник не отреагировал. Тогда полицейским пришлось сделать несколько выстрелов по колесам автомашины, в результате чего транспортное средство было остановлено.

Фото: Facebook патрульной полиции Одесской области

От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте остановки и в медицинском учреждении мужчина отказался. В отношении задержанного был составлен протокол ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

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