У МОЗ назвали кількість українців, які вже отримали третю дозу вакцини проти Covid-19

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Третю дозу вакцини проти коронавірусу (бустерну чи додаткову) в нашій країні отримали вже 6 тисяч 974 осіб.





Про такі дані на ранок 30 грудня повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 людей, отримали дві дози – 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу – 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини”, – йдеться в повідомленні.

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У МОЗ додали, що з початку кампанії вакцинації проти коронавірусу в Україні вже зробили 28 мільйонів 303 тисячі 694 щеплення. Із цієї кількості минулої доби — 117 тисяч 42 щеплення.

«29 грудня в Україні 117 042 людини вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини«, — повідомили у МОЗ.



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Водночас 29 грудня в Україні зафіксували 5 тисяч 930 нових випадків коронавірусу.

