NASA наняло теологов для подготовки к контакту с инопланетянами

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) начало нанимать на работу теологов для того, чтобы определить, как различные религии отреагируют на контакт с инопланетными формами жизни, пишет The Hill.

Космическое агентство наняло группу ученых для участия в программе Центра теологических исследований Принстонского университета, которому NASA предоставило грант в размере $1,1 млн.

На данный момент в NASA работают 24 теолога. В это число входит религиозный эксперт Эндрю Дэвисон, который уверен: контакт с внеземными формами жизни с каждым годом становится все реальнее. Миссия церковных служителей – подготовить человечество к этому событию.

Религиоведы исследовали, как каждая из основных религий мира может реагировать на новости о том, что на других планетах существует разумная жизнь, сказал один религиовед.

По словам другого теолога, Карла Пилчера, ученым также необходимо рассмотреть последствия, которые могут возникнуть при обнаружении пришельцев. Сам мужчина тоже считает, что при таком количестве галактик и звезд, обнаружение внеземной жизни –вопрос времени.

Однако все священники едины во мнении: возможное существование инопланетян никак не опровергает веру в бога. По их мнению, если он создал людей и Землю, то мог сотворить и бесконечное множество планет, населенные жизнями.

Напомним, бывший глава израильской космической программы Хаим Эшед заявил, что инопланетяне уже вступили в контакт с американцами и построили подземную базу на Марсе.