Жилищная субсидия в Украине — кому будет принадлежать жилье после выплаты денег

Власти выступили с разъяснением гражданам касательно предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Мариуполя.

Жилищная субсидия является безвозвратной адресной государственной социальной помощи жителям домохозяйств. Получение жилищных субсидий не связано и не влечет за собой изменения формы собственности жилья. Право на получение жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, проживают в жилых помещениях и не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать расходы на управление.

Иными словами, форма владения жильем после получения денег от государства, не меняется.

Ранее мы сообщали, что в Украине, в связи с резким ростом цен на газ, будет радикальное сокращение количества получателей субсидии.

Также «Апостроф» сообщал о том, в каких случаях получатели субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг должны заново подать заявление на получение помощи.