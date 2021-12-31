Сбережения украинцев в 2021 выросли на 9 млрд грн – подробности

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о доходах, расходах и сбережениях граждан страны за III квартал 2021 года (июль-сентябрь).

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на информацию Госстата.

По данным статистики, в этот период доходы населения Украины составили 1221,8 млрд гривен, расходы – 1212,4 млрд гривен, а сбережения украинцев выросли на 9,4 млрд гривен. Отмечается, что по сравнению с аналогичными данными за III квартал 2020 года, номинальные доходы населения возросли на 18,7%.

Кроме того, согласно данным Госстата, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в июле-сентябре 2021 года увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В то же время, располагаемый доход в расчете на одного человека составил 23 325 гривен, что на 18,8% больше, чем в третьем квартале 2020 года. За этот период расходы населения увеличились на 21,4%.

Фото: Госстат Украины

Ранее мы сообщали, что 90% украинцев могут не беспокоиться о налоговой амнистии — последствия от незадекларированных доходов будут ждать тех, кто имеет на руках больше определенного лимита суммы.