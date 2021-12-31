24-летняя модель Тина Кунаки показала свое тело на пляже

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В социальной сети обнародовали неожиданный снимок молодой модели и подружки Ирины Шейк Тины Кунаки. Звезду можно увидеть в купальнике на отдыхе в теплых краях.

Соответствующий пост разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«#ТинаКунаки шлет горячий привет с бразильского пляжа! В Рио-де-Жанейро модель отдыхает с мужем Венсаном Касселем и дочерью Амазони. Подробности — на сайте @spletnikru #spletnik #spletnikru #tinakunakey», — подписали публикацию в социальной сети.

Многотысячная публика, которая следит за новостями о знаменитых звездах, активно комментирует каждую публикацию. Люди не смогли пройти мимо такого снимка и решили не оставлять его без внимания.

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Венсан Кассель и Тина Кунаки, фото Instagram

Венсан Кассель и Тина Кунаки, фото Instagram

«Они ещё что то делают кроме отдыха? Я за них очень рада конечно, но не совсем», «Чем она по жизни занимается? Купальников и вечерних платьев не снимает. Подружка Ирины шейк))», «Кассель на заднем плане? Ему уже 80?», «Как не новость о ней — так она на отдыхе)», «Вот мне просто даже интересно,а в каком месте Венсан старый?55 лет это уже старый?Трындец.Красивый,статный и харизматичный мужчина», «Кожа красивого оттенка», «Мне кажется она обычная… что в ней такого. К 30 годам разбомбит как и всех. Будет венсанушка искать помоложе )) в чем смысл непонятно. Другое дело может характерами действительно не сошлись», «Лиф купальника крупнее и шире плавок,плохо смотрится,надо взять машинку и прострочить поменьше)))», — оставляют комментарии пользователи социальной сети.

Комментарии на пост со страницы "spletnik" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «spletnik» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "spletnik" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «spletnik» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "spletnik" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «spletnik» в Instagram

Напомним, что Тина Кунаки посетила столицу Украины.

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