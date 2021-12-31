24-летняя модель Тина Кунаки показала свое тело на пляже

В социальной сети обнародовали неожиданный снимок молодой модели и подружки Ирины Шейк Тины Кунаки. Звезду можно увидеть в купальнике на отдыхе в теплых краях.

Соответствующий пост разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«#ТинаКунаки шлет горячий привет с бразильского пляжа! В Рио-де-Жанейро модель отдыхает с мужем Венсаном Касселем и дочерью Амазони. Подробности — на сайте @spletnikru #spletnik #spletnikru #tinakunakey», — подписали публикацию в социальной сети.

Многотысячная публика, которая следит за новостями о знаменитых звездах, активно комментирует каждую публикацию. Люди не смогли пройти мимо такого снимка и решили не оставлять его без внимания.