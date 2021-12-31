Вселенский патриарх вылечился от COVID-19

После заражения штаммом Омикрон. Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы

Вселенский патриарх проведет трое суток на самоизоляции в резиденции Тарабии перед тем, как вернется к празднованию Богоявления (Крещения).

Вселенскогопатриарха Варфоломеявыписали избольницы вСтамбуле, где онпробыл последние шесть дней после диагностирования у него коронавируса. Обэтом в четверг, 30 декабря сообщилThe National Herald.





Патриарх Варфоломей заразился штаммом коронавируса Омикрон инаходился под наблюдением медиков. Онпроведет еще несколько дней насамоизоляции впатриаршей резиденции. Затем он планирует вернуться к работе.

Сам Варфоломей говорит, что чувствует себя хорошо и готов работать.

Как сообщалось,24декабря стало известно, что у81-летнего Вселенского патриарха выявили COVID-19. Унего были легкие симптомы болезни.