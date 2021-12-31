Девушка Тибо Куртуа показала фигуру в бикини — Мишель Герциг фото

Подруга голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа Мишель Герцег продемонстрировала идеальную фигуру.

Девушка опубликовала в Instagram несколько снимков, на которых она появилась в эффектном цветочном бикини, стоя на яхте. Кадры были сделаны в Дубай, куда пара ранее слетала во время рождественских выходных.

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Фото израильской модели собрали более 60 тысячи лайков. Отреагировал на них и Куртуа. «А я счастливчик«, — написал вратарь «Реала».

Отметим, что у Куртуа есть двое детей от предыдущих отношений с девушкой по имени Марта Домингес.

Ранее «Апостроф» сообщал, что звезда «Реала» съездил в Дубай и попал в громкий скандал.