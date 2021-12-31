Шевченко и капитан «Дженоа» заболели COVID-19

Коронавирус у Шевченко подтвердили по результатам ПЦР-теста, проведенного 27 декабря.

Источник: gordonua.com

Кроме Шевченко, COVID-19 выявили у капитана «Дженоа» Доменико Кришито. Тесты других членов команды показали отрицательный результат.

«Клуб немедленно проинформировал компетентные органы здравоохранения и применил все процедуры, предусмотренные действующим законодательством для борьбы с пандемией», – говорится в сообщении.





Отмечается, что «Дженоа» возобновит тренировки 29 декабря, но руководить ими будет второй тренер клуба – Мауро Тассотти.