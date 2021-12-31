Избиение кота в Харьковской области — школьницу оставили безнаказанной

В Харьковской области прошел суд над школьницей из пгт Печенеги, которая ногой пнула беспризорного кота в забор, девушку отпустили.

Об этом говорится в выпуске Апостроф News на Апостроф TV.

С 15-летней школьницей провели воспитательную беседу, соцслужбам поручили взять семью на контроль. В ноябре школьница выложила видео, на котором она, будучи подшофе, мучила животное. Свои действия школьница и ее подруга снимали на телефон и им было смешно. Позже подросток записала на камеру свои извинения.

Максимальный срок наказания за издевательство над животным достигает 5-8 лет лишения свободы.

Ранее «Апостроф» писал, что в Нововолынске живодеры убивают животных во время странных обрядов на кладбище.