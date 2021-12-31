Знаки зодиака столкнутся с неприятностями в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь считается самой сказочной в году, не хотелось бы столкнуться с проблемами в праздник, верно?
Астрологи рассказали, кто в опасности и как можно избежать проблем, встретив Новый год идеально!
Весы
Может случиться так, что канун Нового года вы встретите не в лучшем расположении духа.
Может быть, поругаетесь с близким человеком или на работе задержитесь допоздна. Однако с внутренним дискомфортом необходимо бороться. Если есть возможность справить ситуацию, сделайте это, если такой возможности нет, просто отложите ее в ящик ненадолго, чтобы разобраться после праздников.
Тщательно контролируйте свои действия, иначе ссора может разгореться с новой силой.
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Овен
Проблемы в праздник могут возникнуть из-за разного рода недопонимаеий и ссор.
Скорее всего, по каким-то личным причинам вы будете испытывать раздражительность, а предновогодняя суета еще и добавит несколько пунктов к вашей нервозности. Но помните, что для организации праздника стараетесь не только вы, но и близкие, а без хорошего настроения и праздновать нечего!
Настройтесь на мирный лад, чтобы не встретить следующий год в плохом настроении.
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