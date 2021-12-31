В России лицам без гражданства выдадут чипы

В России лицам без гражданства выдадут удостоверение в виде карты с чипом и биометрией

МВД России будет выдавать лицам без гражданства временное удостоверение личности в форме карты с чипом, содержащей электронное изображение лица и отпечатки пальцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

Также в виде карты с электронным носителем информации, содержащей биометрические персональные данные, будут выдавать и вид на жительство.

«Утвердить порядок использования органами государственной власти временного удостоверения личности без гражданства в РФ в форме карты с электронным носителем информации для идентификации лица без гражданства с помощью биометрических персональных данных», – говорится в документе.

Согласно приказу временное удостоверение лица без гражданства будет содержать электронное изображение лица человека, а также изображение папиллярных узоров двух пальцев рук на электронном носителе.

Удостоверение будет использоваться в течение 10 лет с момента записи биометрических данных.

Ранее, Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, упрощающий получение гражданства РФ для жителей бывшего СССР, а также их детей.