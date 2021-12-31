Нардеп Алексей Ковалев задекларировал покупку 4-го телеканала — подробности

Парламентарий от «Слуги народа» Алексей Ковалев внес в декларацию покупку «4 канала» за более чем 4 миллиона гривен как подарок, который он получил от родителей.

Об этом свидетельствуют данные декларации о существенных изменениях имущественного положения народного депутата от 29 декабря.

В документе указано, что 24 декабря Алексей Ковалев получил в подарок 50% в уставном капитале ООО «ТРК «Интеррадио» от своего отца Ивана Ковалева. Еще 50% народному избраннику подарила его мать Наталья Ковалева.

Депутат написал, что оба подарка стоят по 2 181 755 гривен.

Примечательно, что в тот же день нардеп получил от Ивана Ковалева подарок 39% в уставном капитале ООО «Ар Ти Ай Продакшн», которое занимается производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ. Стоимость этого подарка, по данным, указанным в декларации – 195 000 гривен.

Напомним, 28 декабря просочилась информация, что народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев купил у бывшего парламентария Дмитрия Добродомова «4 канал».

“Слуга народа” опроверг связь Офиса президента с этой сделкой и сказал, что актив был приобретен «на денежные средства семьи».

В конце 2020 года нардеп показал в декларации 540 тысяч гривен на банковском счету, 4 миллиона гривен и 101,45 тысячи долларов наличными. В то же время он не имеет собственного жилья, а арендует квартиру площадью около 70 квадратов в Киеве. Стоит отметить, что его единственный постоянный доход – зарплата народного депутата.

Бывший депутат Верховной рады Украины VIII созыва Игорь Мосийчук прокомментировал подарки, свалившиеся на народного избранника в преддверии Нового года:

“Набирает обороты история с приобретением “4 канала” народным депутатом от “Слуги Народа” Алексеем Ковалевым. Оказывается канал ему подарили родители, предварительно занизив в 10 раз. Ну все, расходимся, потому что я уже грешным делом подумал, что канал Ковалеву подарил на выбор: святой Николай, Санта-Клаус или на худой конец Дед Мороз”.

Напомним, в ноябре на трассе Киев-Одесса Mercedes Алексея Ковалева на высокой скорости влетел в разворачивающийся грузовик. Парламентарий с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами оказался на больничной койке.