Поздравления с Новым годом 2022 — лучшие смс

Часто проблематично дозвонится к близким в новогоднюю ночь, но можно поздравить их душевным сообщением.

«Апостроф» приготовил несколько ярких смс-поздравлений, с помощью которых можно подарить чуточку тепла своим родным и друзьям.

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Дорогие мои родные!

Поздравляю вас с Новым Годом!

Желаю вам счастья огромного в этом году!

Пусть все, что не получалось, — получится!

Пусть все, что болело, — излечится!

Пусть все у вас будет так, как вы того хотите!

Поздравляю вас и сильно-сильно люблю!

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Поздравляю с самым радостным, добрым и волшебным праздником, Новым годом! Пусть этот год станет чередой радостных дней, наполненных нежностью и любовью. Пусть во всех начинаниях присоединится удача и везение! Пусть в доме всегда будет тепло и уютно, пусть в нем всегда царит гармония! Крепкого здоровья тебе и всем твоим близким!

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Пусть под Новый год Дед Мороз принесет вам мешок. А в мешке будут счастье и богатство. Когда вы станете счастливыми и богатыми, не забудьте позвать нас в гости. Очень хочется праздника!

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Спешу поздравить с Новым годом! Хочу пожелать тебе верить в сказку и тогда сказка придет в твою жизнь! Крепкого здоровья тебе, искреннего смеха и исполнения заветных желаний! Пусть беды и тревоги обходят твой дом стороной. Всего наилучшего в наступившем году!

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Есть у каждого мечта сегодня! И все мы хотим, чтобы она чудесным образом осуществилась! Так не будем терять эту надежду! Поверим в сказку! Авось и повезет? С Новым годом вас!

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В этот вечер все загадывают желания, все ждут чудес и подарков! А я хочу пожелать тебе, мой друг, стать самому исполнителем чьей-то мечты! Ничего нет приятнее, чем видеть радость в глазах тех, кого мы любим! С Новым Годом тебя! И твори, твори чудеса, и радуй своих любимых и родных!

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С Новым годом! Пусть этот год приумножит весь накопленный успех! Пусть удача настигает в самый подходящий момент! Пусть этот светлый, сказочный праздник, принесет все самое долгожданное! Желаю тебе неугасаемых сил и перспективных планов в Новом году!

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Поздравляю тебя с наступившим Новым годом! Желаю здоровья, счастья и успехов в работе. Пусть этот год приносит только хорошие новости и уверенность в будущем, пусть всегда будет достаточно энергии для достижения выбранных целей. Желаю, чтобы весь год, судьба щедро одаривала всевозможными земными благами!

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Поздравляю с наступившим Новым годом! Пусть настроение будет ярким, как огоньки на елке! Желаю 365 дней наблюдать за искренними, счастливыми улыбками своих близких и любимых людей и радоваться вместе с ними! Пусть этот год останется в памяти, как год исполнения заветных желаний!

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Поздравляю с Новым годом! Год наступивший пусть исполнит все твои мечты! От всей души желаю бодрости, здоровья и вечной молодости. Чтобы все дела продвигались в нужном направлении, и чтобы сопутствовал успех! Желаю плыть по течению счастья в Новом году!

Ранее мы публиковали трогательные поздравления для любимого человека в стихах и открытках.