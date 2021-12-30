Данілов розповів, коли в Україні чекають пік поширення «Омікрон» – все, про що йшлося на засіданні РНБО (Відео)

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Олексій Данілов

Рада нацбезпеки й оборони на своєму останньому засіданні у 2021 році ухвалила рішення провести перевірку щодо постачання продуктів харчування та зброї для Збройних Сил України. Відповідне доручення отримав уряд.





Про це повідомляє 24 канал

Для перевірки створять міжвідомчу групу. Про це Олексій Данілов заявив під час брифінгу.

Олексій Данілов заявив, що перевірка, яку повинен провести Кабмін, охопить період останніх 5 років, тобто з 2017 по 2021 роки. Відповідно, уряд має перевірити усе постачання ЗСУ за цей проміжок.

З його слів, чільникові МОЗ перепало на горіхи через сповільнення темпів вакцинації – раніше ці показники коливалися на рівні 300 тисяч на день, а нині становлять 130 тисяч вакцинацій.

Водночас, сама РНБО вже готується наприкінці травня, коли набуде сили закон про деолігархізацію − оприлюднити перелік олігархів. Щодо санкцій, то жодного нового прізвища під ялинку не пролунало.

Як зауважив Данілов, документів про застосування санкцій щодо 5–го президента Петра Порошенка до РНБО не надходило, але якщо вони з’являться, то Радбез готовий за них голосувати.

А сьогодні РНБО ухвалило нові санкції проти 24 компаній та 6 осіб, причетних до будівництва Керченського мостА й інших порушень закону в окупованому Криму.

Крім цього, Данілов пояснив, що поширення Омікрону залежатиме, зокрема, від того, скільки українців перебуватимуть під час свят за кордоном. Адже саме звідти вони можуть його «привезти». Він уточнив, що серед наявних у країні випадків цього штаму 80% – це ті, хто заразилися якраз за межами України.

«За нашими прогнозами, вже у лютому ми можемо мати Омікрон у себе в доволі великих обсягах. Тому нам потрібно вакцинуватися,– наголосив секретар РНБО.

Як наголосив секретар Ради нацбезпеки та оборони, запобігти ускладненню ситуації допоможе вакцинація. Зважаючи на це, президент доволі жорстко ставив питання до очільника МОЗ щодо того, як забезпечити збільшення її рівня. Адже раніше мовилося про близько 300 тисяч щеплень щодня. Втім, наразі цей показник впав до 150 – 200 тисяч.

Олексій Данілов заявив, що завдяки санкціям проти контрабандистів Україна отримала до свого бюджету 71 мільярд гривень.

Санкції проти контрабандистів працюють. На сьогодні ми можемо сказати, що до бюджету після введення санкцій додатково надійшов 71 мільярд гривень,

– сказав посадовець.

Олексій Данілов наголосив, що «це тільки початок» і зупинятися у цьому питанні вони не мають наміру.