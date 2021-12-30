Страховой стаж в Украине — как его подтвердить жителям оккупированного Донбасса

Если в трудовой книжке есть неточные записи о периодах работы на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые расположены на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе, то стаж работы для начисления пенсии может быть подтвержден показаниями двух свидетелей.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Человеку необходимо обратиться лично с заявлением и трудовой книжкой в любой территориальный орган ПФУ. В заявлении нужно указать данные о свидетелях, с которыми заявитель работал на одном предприятии, в учреждении, организации, и у которых есть документы о своей работе в необходимый период.

Затем территориальный орган ПФУ приглашает и опрашивает свидетелей либо, в случае их проживания в другом городе, обращается в территориальный орган ПФУ по месту жительства этих людей.

Приглашение свидетеля направляется в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в территориальный орган ПФУ. При этом приглашение свидетеля, проживающего на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и Севастополе, осуществляется заявителем.

В таком случае опрос проводится территориальным органом ПФУ, который выбирает сам свидетель. Результаты опроса свидетеля оформляются актом. Свидетелем не может быть человек, у которого у самого запись о совместной с заявителем работе внесена в трудовую книжку с нарушением.

Стоит отметить, что вышеуказанным способом не подтверждается: стаж работы во вредных условиях, что дает право на льготную пенсию; стаж работы по специальности; страховой стаж после 01.01.2004; стаж работы, запись о котором отсутствует в трудовой книжке.

Ранее мы писали, что работа в районах Крайнего Севера до 1991 года засчитывается в стаж в полуторном размере, но лишь при условии, что заключался срочный трудовой договор. Этот факт можно подтвердить предоставлением самого договора, а в отдельных случаях – другими документами.