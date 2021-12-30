Италия введет «локдаун для непривитых» до конца марта

Правительство Италии усилит ограничения для невакцинированных граждан на фоне стремительного роста количества новых случаев заболевания коронавирусом в стране.

Как передает Укринформ, об этом сообщает dpa-international.

Источник: www.ukrinform.ru

Согласно указу правительства, с 10 января до конца действия чрезвычайной ситуации 31 марта невакцинированные не смогут посещать гостиницы, конгрессы, фестивали и пользоваться общественным транспортом.

Местные СМИ назвали это «локдауном для невакцинированных».

Правительство также решило приостановить карантин для людей, которые были вакцинированы или выздоровели от COVID-19, имели тесный контакт с человеком, который сдал положительный тест. Однако это касается только вакцинированных, если они получили «бустерную» дозу или если вторая прививка была сделана не позднее 120 дней назад.

Как сообщал Укринформ, за последние сутки в Италии зарегистрировали самое большое за время пандемии количество новых случаев заражения коронавирусом — 98 030. По данным Минздрава, предыдущий самый большой показатель был зафиксирован днем ​​ранее — 78 313 инфицированных.