Правительство передало СНБО санкции из-за строительства Крымского моста

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) санкции за строительство Крымского моста, в частности против компаний, участвовавших в его возведении. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Денис Шмыгаль внес предложение по введению санкций и других мер в отношении тех людей, которые на территории аннексированного Крыма осуществляют, на наш взгляд, неправомерные поступки против судопроизводства, и наших сограждан в Крыму, а также иностранцев и компаний, в частности тех, кто принимал участие в строительстве Керченского моста», – заявил Данилов.

Таким образом, санкции введены в отношении шести физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь с территорией Российской Федерации и нанесения ущерба национального культурного наследия на территории города Севастополь.

В санкционный список внесены также 18 физических лиц, причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь.

Санкции применены и к 52 физическим лицам, которые, занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории АР Крым и городе Севастополь, наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности Украинского народа.

В сентябре сообщалось, что правительство готовит санкции против России из-за строительства Керченского моста.

Накануне президент ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС сохранит санкции против России в силе до тех пор, пока не будут реализованы Минские соглашения. Он подчеркнул, что контактирует с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу реализации соглашений.

Напомним, что в июле Европейский союз утвердил продолжение экономических санкций против России. Ограничения применяют за оккупацию Крыма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российских банков. В санкционный список попали десятки банковских учреждений, в частности, Сбербанк и ВТБ.

Кроме того, Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня 2021 года «О введении санкций». В списке оказались представители СМИ и предприятий так называемых «ЛНР/ДНР» а также их боевые подразделения.

Напомним, что Украина готовит санкции против иностранцев за пропаганду агрессии России. Кабинет министров Украины предложит Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против шести физических и десяти юридических лиц из восьми стран, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание агрессии России против Украины и оккупации РФ части территории Украины, популяризацию и пропаганду деятельности органов оккупационных администраций РФ.