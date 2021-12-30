В Киеве женщина вынесла кассу из магазина — видео

В среду, 29 декабря, под Киевом девушка-стажер вынесла всю кассу из магазина. Владельцы ищут тех, кто может ее знать, чтобы привлечь к ответственности воровку.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов г. Боярка. По словам руководства, в 08:00 в продуктовом магазине девушка, которая простажировалась на работе два часа, украла деньги из кассы в магазине и скрылась в неизвестном направлении.

«Вчера пришла чуть раньше на работу, подсуетилась и украла 10 500 грн», — пишут пострадавшие.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в Киеве поймали неудачливого вора, который прихватил с собой на кражу в магазин электроники кусок сыра.