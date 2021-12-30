Переговоры Байдена и Путина 30 декабря – первые подробности звонка

В четверг, 30 декабря, поздно вечером состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путин. Два лидера разговаривали почти час.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, растущая напряженность вокруг Украины обеспечила фон для второго разговора лидеров в этом месяце.

По словам официальных лиц США, звонок, о котором просил Путин, начался в 15:35 по восточному времени США (22:35 по Киеву) и закончился спустя 50 минут.

Пока никаких подробностей переговоров нет, но ожидается, что и Белый дом, и Кремль изложат свои резюме звонка в ближайшее время.

Напомним, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, это была обычная беседа по телефону без публичной части.

Также напомним, что «Апостроф» вел онлайн переговоров Байдена с Путиным.