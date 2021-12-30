Гороскоп на год Тигра для всех знаков Зодиака: кому звёзды подарят шанс начать новую жизнь в 2022-м

Гороскоп 2022

ОВЕН. ГОД ИНТУИЦИИ

До средины весны вас будут преследовать испытания и обстоятельства, над которыми в большинстве случаев вы не будете властны. Принимайте происходящее со смирением, сопоставляя причины и следствия. Хорошо в это время будет работать интуиция и жизненный опыт. Секрет успеха в тщательной разведке и использовании налаженных методик. С мая появятся новые возможности для самореализации, и всяческие начинания получат поддержку.

ТЕЛЕЦ. ГОД ПРОЕКТОВ

Хороший год для того чтобы вести коллективный бизнес. Ваши идеи будут интересны окружающим, поэтому делайте акцент на продвижении их с помощью собственной личности. Но при всём при этом не забывайте, что распыление сил при достижении целей не допустимо. Уже с середины весны наступает период, когда на первый план будут выходить дела, в которых вы обладаете гораздо меньшей реализационной возможностью.

БЛИЗНЕЦЫ. ГОД ДОСТИЖЕНИЙ

Вам нужно сконцентрироваться на достижениях целей, реализации карьеры, дел бизнеса, профессии. Действовать здесь необходимо учитывая тонкие нюансы психологии обстоятельств и партнёров. Хорошо будет работать интуиция, но опасайтесь иллюзий и самообманов.

Уже с середины весны задумайтесь о коллективных проектах. Этот период хорош для совместного взаимодействия, а не борьбы в одиночку.

РАК. ГОД АВТОРИТЕТА

До середины весны прикладывайте все усилия, для того чтобы поддерживать свой авторитет в обществе и окружении. Воспользуйтесь всеми достижениями, дипломами и знакомствами с авторитетными людьми. В делах инвестиций, кредитования, долгов и совместного имущества проявляйте терпение, чудеса дипломатичности и корректности. Новые знакомства и взаимодействия с коллективами будут удачными.

ЛЕВ. ГОД РЕВИЗИИ

Пришло время провести большую чистку в финансовой и психологической сфере. Эта чистка, может привести к получению больших материальных выгод, особенно если вы будете действовать по интуиции.

С середины весны обстановка изменится к лучшему и постепенно будет подниматься ваш авторитет в обществе и окружении. В делах карьеры и профессии могут ожидаться перемены и преобразования.

ДЕВА. ГОД ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Все внимание сконцентрируйте на взаимодействие с окружающими. С их стороны могут появляться самые разные предложения, шансы с хорошими перспективами в будущем. Некоторые взаимодействия могут выйти на очень высокий психологический уровень.

Переговорное время используйте на сто процентов, потому что с середины весны начинается критический для отношений и материальных дел период. Не забывайте о здоровье.

ВЕСЫ. ГОД ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Серьёзный период, в котором вы должны обратить особенное внимание на наведение всестороннего порядка. Стоит выполнять все с должным рвением и пониманием. Любой обман и самообман может привести к негативным последствиям. Благоприятные ситуации года связаны в первую очередь с умением концентрироваться, терпеть, много работать и нести бремя ответственности.

СКОРПИОН. ГОД ТВОРЧЕСТВА

Удача повернулась к вам лицом и большинство ваших начинаний будет поддержано обстоятельствами. Будьте творческим, артистическим и спортивным одновременно. Ваши выдумки, идеи и начинания будут интересны многим.

Со стороны партнёров ожидайте неожиданностей и новых идей, предложений. В делах дома, семьи и недвижимости концентрируйтесь, терпите и добивайтесь практических результатов.