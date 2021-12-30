Гороскоп на год Тигра для всех знаков Зодиака: кому звёзды подарят шанс начать новую жизнь в 2022-м

Гороскоп 2022
ОВЕН. ГОД ИНТУИЦИИ
До средины весны вас будут преследовать испытания и обстоятельства, над которыми в большинстве случаев вы не будете властны. Принимайте происходящее со смирением, сопоставляя причины и следствия. Хорошо в это время будет работать интуиция и жизненный опыт. Секрет успеха в тщательной разведке и использовании налаженных методик. С мая появятся новые возможности для самореализации, и всяческие начинания получат поддержку.
ТЕЛЕЦ. ГОД ПРОЕКТОВ
Хороший год для того чтобы вести коллективный бизнес. Ваши идеи будут интересны окружающим, поэтому делайте акцент на продвижении их с помощью собственной личности. Но при всём при этом не забывайте, что распыление сил при достижении целей не допустимо. Уже с середины весны наступает период, когда на первый план будут выходить дела, в которых вы обладаете гораздо меньшей реализационной возможностью.
БЛИЗНЕЦЫ. ГОД ДОСТИЖЕНИЙ
Вам нужно сконцентрироваться на достижениях целей, реализации карьеры, дел бизнеса, профессии. Действовать здесь необходимо учитывая тонкие нюансы психологии обстоятельств и партнёров. Хорошо будет работать интуиция, но опасайтесь иллюзий и самообманов.
Уже с середины весны задумайтесь о коллективных проектах. Этот период хорош для совместного взаимодействия, а не борьбы в одиночку.
РАК. ГОД АВТОРИТЕТА
До середины весны прикладывайте все усилия, для того чтобы поддерживать свой авторитет в обществе и окружении. Воспользуйтесь всеми достижениями, дипломами и знакомствами с авторитетными людьми. В делах инвестиций, кредитования, долгов и совместного имущества проявляйте терпение, чудеса дипломатичности и корректности. Новые знакомства и взаимодействия с коллективами будут удачными.
ЛЕВ. ГОД РЕВИЗИИ
Пришло время провести большую чистку в финансовой и психологической сфере. Эта чистка, может привести к получению больших материальных выгод, особенно если вы будете действовать по интуиции.
С середины весны обстановка изменится к лучшему и постепенно будет подниматься ваш авторитет в обществе и окружении. В делах карьеры и профессии могут ожидаться перемены и преобразования.
ДЕВА. ГОД ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Все внимание сконцентрируйте на взаимодействие с окружающими. С их стороны могут появляться самые разные предложения, шансы с хорошими перспективами в будущем. Некоторые взаимодействия могут выйти на очень высокий психологический уровень.
Переговорное время используйте на сто процентов, потому что с середины весны начинается критический для отношений и материальных дел период. Не забывайте о здоровье.
ВЕСЫ. ГОД ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Серьёзный период, в котором вы должны обратить особенное внимание на наведение всестороннего порядка. Стоит выполнять все с должным рвением и пониманием. Любой обман и самообман может привести к негативным последствиям. Благоприятные ситуации года связаны в первую очередь с умением концентрироваться, терпеть, много работать и нести бремя ответственности.
СКОРПИОН. ГОД ТВОРЧЕСТВА
Удача повернулась к вам лицом и большинство ваших начинаний будет поддержано обстоятельствами. Будьте творческим, артистическим и спортивным одновременно. Ваши выдумки, идеи и начинания будут интересны многим.
Со стороны партнёров ожидайте неожиданностей и новых идей, предложений. В делах дома, семьи и недвижимости концентрируйтесь, терпите и добивайтесь практических результатов.
Гороскоп, скриншот с видео
СТРЕЛЕЦ. ГОД СЕМЬИ
Основной задел года все дела связанные с домом, семьёй, недвижимостью, семейным бизнесом и делами укрепляющими фундамент вашей жизни во всех смыслах этого слова. Здесь стоит действовать, опираясь на интуицию и жизненный опыт.
Со середины весны, после укрепления фундамента у вас появится возможность проявлять свои творческие возможности и воспользоваться удачей. В это же время улучшатся дела связанные с романтикой, детьми и достижением самых разных целей.
КОЗЕРОГ. ГОД УЧЁБЫ
Постарайтесь начать учёбу, займитесь самообразованием, работайте с информацией очень активно. Не только активно, но и используя при работе с ней интуицию и жизненный опыт. В делах материальных, финансовых придерживайтесь строгой экономии и консерватизма. Весь год прислушивайтесь к тому, что вам о вас говорят окружающие и читайте знаки, которые будут видны в обстоятельствах.
ВОДОЛЕЙ. ГОД УМЕНИЙ
До середины весны ваши заработки напрямую зависят от накопленного опыта, материальных ресурсов, умений, ума, инструментов и финансов которые находятся в вашем распоряжении. Учите и учитесь. Помните, что необходимо быть дисциплинированным, консервативным, практичным и целеустремлённым. Никто за вас добиваться результатов не будет.
РЫБЫ. ГОД САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
До середины весны всё происходящее, настоящее и будущее находится только в ваших руках. Действуйте с одной стороны без промедления, а с другой опирайтесь на жизненный опыт и интуицию. Помните, что от ваших решений будет зависеть ситуация начинающаяся с середины весны и связанная с заработками, укреплением имущественного положения, накоплением вами ресурсов, знаний и умений. Исправляйте ошибки и прежде чем добиваться целей, тщательно готовьтесь.
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