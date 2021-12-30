Растить детей — это очень весело (ФОТО)

Все, что дети делают, они делают искренне и от чистого сердца. Даже когда раскрашивают синей краской ваш белый ковер или измазываются по уши в грязи. Так они познают мир. Взахлеб и ни секунды не задумываясь о последствиях.

1.

Ты — не ты, когда голоден.



2.

Попросил дочь сложить аккуратно обувь.



3.

Точно!



4.

Чтоб не перепутали.



5.

Так выглядят 5 минут тишины.



6.

Маленькие дети не спят. Они просто лежат на подзарядке.



7.

Холст, масло, ремень, жопа.



8.

Неважно, сколько мужчине лет: он либо мужчина, либо нет!



9.

Извини, дорогая, предки вернулись внезапно, я позвоню.



10.

Первый букет.



11.

Настоящую дружбу так просто не разрушить.



12.

Мама, я немножко испачкалась.



13.

«Просто приходил Сережка, поиграли мы немножко».



14.

Я им покажу, кто тут главный.



15.

Не хватало синего в интерьере.



16.

Все, я спрятался! Гена, прикрой меня.



17.

Передозировка.



18.

«И теперь не все готово, стрижка только начата!»



19.

Лучший друг все стерпит.



20.

Что ты знаешь о безысходности?



21.

Попросила мама помочь клумбы прополоть…



22.

Клубничный барон.



23.

Собираясь в путешествие, помните: детей и документы надо держать раздельно!



24.

Все, я в отпуске!



Источник: www.adme.ru