Растить детей — это очень весело (ФОТО)

Все, что дети делают, они делают искренне и от чистого сердца. Даже когда раскрашивают синей краской ваш белый ковер или измазываются по уши в грязи. Так они познают мир. Взахлеб и ни секунды не задумываясь о последствиях.
1.
Ты — не ты, когда голоден.
2.
Попросил дочь сложить аккуратно обувь.
3.
Точно!
4.
Чтоб не перепутали.
5.
Так выглядят 5 минут тишины.
6.
Маленькие дети не спят. Они просто лежат на подзарядке.
7.
Холст, масло, ремень, жопа.
8.
Неважно, сколько мужчине лет: он либо мужчина, либо нет!
9.
Извини, дорогая, предки вернулись внезапно, я позвоню.
10.
Первый букет.
11.
Настоящую дружбу так просто не разрушить.
12.
Мама, я немножко испачкалась.
13.
«Просто приходил Сережка, поиграли мы немножко».
14.
Я им покажу, кто тут главный.
15.
Не хватало синего в интерьере.
16.
Все, я спрятался! Гена, прикрой меня.
17.
Передозировка.
18.
«И теперь не все готово, стрижка только начата!»
19.
Лучший друг все стерпит.
20.
Что ты знаешь о безысходности?
21.
Попросила мама помочь клумбы прополоть…
22.
Клубничный барон.
23.
Собираясь в путешествие, помните: детей и документы надо держать раздельно!
24.
Все, я в отпуске!
Источник: www.adme.ru