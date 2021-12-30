Растить детей — это очень весело (ФОТО)

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Все, что дети делают, они делают искренне и от чистого сердца. Даже когда раскрашивают синей краской ваш белый ковер или измазываются по уши в грязи. Так они познают мир. Взахлеб и ни секунды не задумываясь о последствиях.

1.

Ты — не ты, когда голоден.
Растить детей — это очень весело

2.

Попросил дочь сложить аккуратно обувь.
Растить детей — это очень весело

3.

Точно!
Растить детей — это очень весело

4.

Чтоб не перепутали.
Растить детей — это очень весело

5.

Так выглядят 5 минут тишины.
Растить детей — это очень весело

6.

Маленькие дети не спят. Они просто лежат на подзарядке.
Растить детей — это очень весело

7.

Холст, масло, ремень, жопа.
Растить детей — это очень весело

8.

Неважно, сколько мужчине лет: он либо мужчина, либо нет!
Растить детей — это очень весело

9.

Извини, дорогая, предки вернулись внезапно, я позвоню.
Растить детей — это очень весело

10.

Первый букет.
Растить детей — это очень весело

11.

Настоящую дружбу так просто не разрушить.
Растить детей — это очень весело

12.

Мама, я немножко испачкалась.
Растить детей — это очень весело

13.

«Просто приходил Сережка, поиграли мы немножко».
Растить детей — это очень весело

14.

Я им покажу, кто тут главный.
Растить детей — это очень весело

15.

Не хватало синего в интерьере.
Растить детей — это очень весело

16.

Все, я спрятался! Гена, прикрой меня.
Растить детей — это очень весело

17.

Передозировка.
Растить детей — это очень весело

18.

«И теперь не все готово, стрижка только начата!»
Растить детей — это очень весело

19.

Лучший друг все стерпит.
Растить детей — это очень весело

20.

Что ты знаешь о безысходности?
Растить детей — это очень весело

21.

Попросила мама помочь клумбы прополоть…
Растить детей — это очень весело

22.

Клубничный барон.
Растить детей — это очень весело

23.

Собираясь в путешествие, помните: детей и документы надо держать раздельно!
Растить детей — это очень весело

24.

Все, я в отпуске!
Растить детей — это очень весело

Источник: www.adme.ru