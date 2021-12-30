В Украине еще одной категории людей рекомендуют делать бустерную COVID-прививку

Замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Игорь Кузин заявляет, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики поддержала применение бустерной дозы вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Общественное.

Источник: www.ukrinform.ru

«На прошлой неделе уже состоялось заседание Национальной технической группы экспертов, которые рассматривали вопрос более широкого использования бустерной дозы и было принято решение о применении бустерной дозы для пожилых людей, более 60+ лет. Для таких лиц также Национальная техническая группа экспертов рекомендует проведение бустерной дозы через 6 месяцев после завершения базового курса прививок. Поэтому, скорее всего, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава», — отметил Кузин.

Он также напомнил, что Министерство здравоохранения уже разрешило применять бустерную дозу медикам. На 29 декабря ее получили уже около 3 тыс. человек.

«Эффективность вакцинального комплекса повышается с использованием бустерной дозы. Если мы посмотрим на эффективность против Омикрона обычного вакцинного комплекса, то по последним научным исследованиям примерно на 30% снижается эффективность вакцины против тяжелого течения болезни короновирусной, от риска заболеть или от риска умереть. Для того чтобы восстановить такой уровень защиты, сделать его тем, который заявлен первично, бустерная доза она рекомендована, она позволяет восстановить такой уровень защиты», — заявил главный санврач.

Кузин также отметил, что сейчас на национальных и областных складах остается около 11 млн доз вакцин, а на 2022 год есть гарантированные поступления в виде 25 млн доз вакцин Pfizer/Biontech, 6,5 млн — CoronaVac.

Ранее в Министерстве здравоохранения разъяснили разницу между дополнительной и бустерной (ревакцинальной) дозой вакцины от COVID-19.

Как сообщал Укринформ, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу — 14 671 167 человек, получили две дозы — 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу — 3 302 человека, бустерную дозу — 3 672 человека. В общей сложности проведено 28 303 694 прививки.