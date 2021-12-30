Обращение Зеленского на Новый год 2022

В новогоднюю ночь за несколько минут до полуночи глава государства подводит итоги уходящего года и поздравляет украинцев с Новым годом.

Грядущая новогодняя ночь не станет исключением и поздравление Владимира Зеленского будут транслировать главные телеканалы Украины, сообщает «Апостроф».

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Где смотреть новогоднее поздравление Владимира Зеленского

Телеканал «2+2» – Поздравление Президента Украины в 23:40

Телеканал «Новый канал» – Новогоднее обращение Президента Украины в 23:45

Телеканал «1+1» – «Новогоднее поздравления с новым 2022 годом» в 23:45

Телеканал «UA:Культура» – Новогоднее поздравление Президента Украины в 23:45

Телеканал «UA:Киев» – Новогоднее поздравление Президента Украины в 23:45

Телеканал «UA:Крым» – Новогоднее поздравление в 23:45

Телеканал «UA:Первый» – Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского в 23:45

Телеканал «НТН» – Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского в 23:50

Телеканал ICTV – Поздравление Президента Украины Владимира Зеленского в 23:55

Телеканал «Интер» – Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского в 23:50

Телеканал «СТБ» – Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского в 23:50

Телеканал «Прямой» – Новогоднее поздравление Президента Украины в 23:50

Телеканал «5 канал» – Новогоднее поздравление Президента Украины в 23:50

ТРК «Украина» – Поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с Новым годом в 23:55.

Еще поздравление президента Украины будет транслироваться на сайте Офиса президента.

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