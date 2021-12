Ким Кэттролл встретила Рождество с любимым

Ким Кэттролл порадовала фанатов, опубликовав на своей страничке в социальной сети новое фото вместе с бойфрендом. Было просто невозможно не заметить, какой счастливой выглядит актриса. И это фото стало ответом всем, кто осудил ее отказ сниматься в новом телешоу Just Like That, ставшем продолжением «Секса в большом городе».

Для снимка Ким позировала со своим любимым на фоне новогодней иллюминации. И в подписи к снимку пояснила, где был сделан этот кадр.