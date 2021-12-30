Ким Кэттролл встретила Рождество с любимым

Ким Кэттролл порадовала фанатов, опубликовав на своей страничке в социальной сети новое фото вместе с бойфрендом. Было просто невозможно не заметить, какой счастливой выглядит актриса. И это фото стало ответом всем, кто осудил ее отказ сниматься в новом телешоу Just Like That, ставшем продолжением «Секса в большом городе». Для снимка Ким позировала со своим любимым на фоне новогодней иллюминации. И в подписи к снимку пояснила, где был сделан этот кадр.



«Всем мирных и счастливых рождественских каникул. Не забывайте заходит в Сады Кью — это настоящее удовольствие!»

— написала актриса, имея в виду знаменитые своими уникальными коллекциями Королевские ботанические сады Кью, расположенные на юге Лондона. Заметим, что бойфренд, появившийся с Ким на фото, — это Рассел Томас, с которым она встречается вот уже пять лет. Не так давно актриса рассказала, что их знакомство произошло в 2016-м, когда она работала над очередным проектом для BBC. По словам Ким, тогда они были только представлены друг другу и пару раз сходили вместе пообедать. А потом, когда она уехала к себе домой, в Канаду, Рассел начал активно общаться с ней в социальной сети. После чего попросил разрешения навестить ее. Кэттролл призналась: она была удивлена, что он решился ради нее на дальнее путешествие. Ей это казалось странным, ведь Томас ее почти не знает. Однако встреча прошла просто идеально, они быстро поняли, что просто созданы друг для друга. И с тех пор не расстаются, даже карантин по случаю пандемии они провели вместе, что, как поведала Ким, помогло ей не пасть духом в это трудное время.