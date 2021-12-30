Налог на Кока-Колу — в Раде выдвинули предложение

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации предлагает рассмотреть возможность введения специального налога на сладкие газированные напитки.

Об этом глава комитета Михаил Радуцкий написал в Facebook.

«Треть украинских детей пьют сладкую газировку часто, более двух третей родителей не возражают, чтобы их дети употребляли газированную воду и сладкие пакетированные соки. Но, в отличие от соков, сладкую воду дети покупают чаще сами! Неудивительно, что сахарный диабет в Украине активно «молодеет», – отметил народный депутат.

Он сообщил, что спецналог на газировку ввели уже около 65 государств, в том числе Польша, Латвия, Франция, Великобритания, Мексика, ЮАР, Казахстан и Израиль.

По словам нардепа, в Латвии один из самых низких в Европе уровень потребления газировки, так как страна ввела такой налог еще в 2002 году. В соседней Польше он заработал с 1 апреля 2021-го – на каждый литр напитка приходится дополнительная плата в сумме 0,15 евро.

По информации ВОЗ, рост цен на сладкие напитки даже на 20% влечет за собой снижение их потребления, а значит способствует переходу на более здоровые альтернативы.

«Как показывает опыт Франции, Великобритании и других европейских стран, производители довольно быстро адаптируются к новым правилам – уменьшают содержание сахара в напитках до уровня, позволяющего избегать уплаты акциза. Следовательно, негативное влияние на бизнес – незначительно», – добавил Радуцкий.

Ранее мы писали, что в Украине отменят акцизные марки на обычные вина и тестовые образцы алкогольных напитков.