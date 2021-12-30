Николь Кидман заявила о неожиданных проблемах: «Настрадалась»

В социальной сети разместили неожиданную информацию о том, что австралийская и американская актриса кино и телевидения Николь Кидман призналась в том, что она сталкивать с проблемой эйджизма в Голливуде.

Данный пост продемонстрировали на странице «spletnik» в Instagram.

«#НикольКидман рассказала, что сталкивалась с проблемой эйджизма в Голливуде. Подробности — на сайте @spletnikru #spletnik #spletnikru #nicolekidman», — написали под снимком известной актрисы.

Стоит отметить, что такие слова от легендарной звезды слышать довольно неожиданно. Она уже очень много лет славиться своей женственностью и красотой. Люди, которые узнали о том, что Николь Кидман жалуется на проблему с эйджизмом, не смогли промолчать и начали писать своим мнения по этому поводу под роскошным снимком актрисы.