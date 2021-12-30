Николь Кидман заявила о неожиданных проблемах: «Настрадалась»

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В социальной сети разместили неожиданную информацию о том, что австралийская и американская актриса кино и телевидения Николь Кидман призналась в том, что она сталкивать с проблемой эйджизма в Голливуде.

Данный пост продемонстрировали на странице «spletnik» в Instagram.

«#НикольКидман рассказала, что сталкивалась с проблемой эйджизма в Голливуде. Подробности — на сайте @spletnikru #spletnik #spletnikru #nicolekidman», — написали под снимком известной актрисы.

Стоит отметить, что такие слова от легендарной звезды слышать довольно неожиданно. Она уже очень много лет славиться своей женственностью и красотой. Люди, которые узнали о том, что Николь Кидман жалуется на проблему с эйджизмом, не смогли промолчать и начали писать своим мнения по этому поводу под роскошным снимком актрисы.

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Фото Николь Кидман

Фото Николь Кидман

«Задолбали. Когда она пользовалась своей молодостью, она не думала что забирает роли у зрелых актрис?? Надо уметь красиво взрослеть/стареть…», «Нечего было ТАК Сильно натягивать лицо… В последних фильмах её не узнать», «Бедная! Настрадалась там, наверное, в этом Голливуде…)», «Эйджизм не только в Голливуде, в обычной жизни это просто ужас!!!!!», «В каждом возрасте свои прелести И это отлично, когда возраст умеешь принимать с достоинством», «Это Кидман, которую никогда не переставали снимать? Или уже 20- летних не дают играть?», — пишут отзывы возмущенные юзеры соцсети.

Комментарии на пост со страницы "spletnik" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «spletnik» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "spletnik" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «spletnik» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "spletnik" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «spletnik» в Instagram

Напомним, что Николь Кидман похвасталась нестареющей внешностью.

Как ранее сообщал портал «Znaj», белоснежная Николь Кидман показала роскошное декольте.

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