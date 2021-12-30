Военный призыв в Украине 2022 года: кто освобождается от службы в ВСУ или останется в запасе

Анатолий, фото: АрмияИнформ

Военные, которые проходят срочную службу в ВСУ, будут работать над комплектованием арсеналов, баз, складов и центров хранения боезапаса. Также служба проходит на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации, кроме Луганской и Донецкой областей.

От призыва освобождаются студенты дневной формы обучения, учащиеся в профессиональных училищах, профессионального высшего образования и ученики старших классов ВНЗ.