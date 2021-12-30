Военный призыв в Украине 2022 года: кто освобождается от службы в ВСУ или останется в запасе

Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил даты, когда в Украине стартует военный призыв в 2022 году.
Сбор военнообязанных на срочную службу состоится с апреля по июнь, а также с октября по декабрь. При этом, сообщается, что украинцев не будут привлекать для выполнения боевых заданий в зоне проведения ООС.
Анатолий, фото: АрмияИнформ
Военные, которые проходят срочную службу в ВСУ, будут работать над комплектованием арсеналов, баз, складов и центров хранения боезапаса. Также служба проходит на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации, кроме Луганской и Донецкой областей.
От призыва освобождаются студенты дневной формы обучения, учащиеся в профессиональных училищах, профессионального высшего образования и ученики старших классов ВНЗ.
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Отсрочка от призыва на срочную службу получают лица, которые проходят военную подготовку по программе при высших учебных заведениях, по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья или для продолжения профессиональной деятельности. Этот вопрос рассматривается районными или городскими призывными комиссиями.
Скриншот: president.gov.ua
«Отсрочка от призыва может быть предоставлена призывникам согласно решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывной комиссии по представлению районных (городских) призывных комиссий», — говорится на сайте.
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