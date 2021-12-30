лучшие мемы после оговорки Елены Зеленской (фото)

Украинцы вовсю шутят после фразы о скумбрии «по 8 грн за килограмм»

Спустя сутки после оговорки первой леди Украины Елены Зеленской в эфире шоу «Завтрак с 1+1» о том, что скумбрия якобы стоит по 8 гривен за килограмм, украинцы продолжают шутить на эту тему. И хоть супруга президента на своей странице в «Инстаграме» объяснила, что на самом деле имела ввиду цену за 100 грамм рыбы, сеть вспыхнула шутками, приколами и мемами на эту тему.

В частности, люди репостят фразы вроде «Если у них нет хлеба, пусть едят скумбрию по 8 грн», «С такими ценами на скумбрию Мосийчук новогодний стол посчитает где-то на двадцатку гривен» и многими другими.

«Гуляет» в сети и фото якобы располневшего президента Владимира Зеленского, «питающегося скумбрией по 8 грн».

Ну а мемы, хоть и на обычную, казалось бы, оговорку, веселят людей, которые вспоминают и другие казусы политиков. В частности — сало «по 50 грн» от нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко.