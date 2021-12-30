Как загадать желание на Новый год, чтобы оно обязательно сбылось

Считается, что новогодняя ночь обладает особым волшебством. Это время идеально подходит для того, чтобы загадать желание.

Как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось — расскажет Час Пик.

Главные правила



Необходимо четко формулировать мысли и не использовать частицу «не».

Желание должно быть только положительным и связанным с добром. Нельзя желать негатива, а также того, что имеет какой-то другой человек (должность, достижения). Желание необходимо направить исключительно на себя.

Желание необходимо прочувствовать, ощутить радость от того, как оно сбудется.

Откажитесь от конкретных сроков — для реализации желания следует выбирать абстрактный промежуток времени.

Способы загадать желание



Традиционный



Этот способ, пожалуй, известен многим. Суть заключается в том, что под бой часов необходимо на листике быстро написать желание, сжечь его, пепел высыпать в бокал с шампанским и выпить.

Для самых заветных желаний



Чтобы сокровенное желание сбылось, можно написать за полчаса до Нового года письмо с тем, чего вы хотите. Письмо кладут в красный конверт и запечатывают. Затем его кладут в карман одежды, в которой встречают Новый год. В момент, когда пробьет 12 часов, к письму следует прикоснуться и еще раз подумать о желаемом.

«Безалкогольный» способ



Если вы не пьете алкоголь — это то, что вам нужно. До того, как часы начинают бить полночь, кладете на тарелку 12 виноградин без косточек, и с каждым ударом съедаете по одной, загадывая свое желание.

Китайские фонарики



Можно написать желание на бумажном китайском фонарике, зажечь его и запустить в небо в полночь. Важно смотреть на фонарик, не упуская из виду.

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