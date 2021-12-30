Патриарха Варфоломея выписали из больницы после COVID-19

Его Всесвятейшество Вселенского патриарха Варфоломея выписали в четверг, 30 декабря, из Американского госпиталя в Стамбуле (Турция), где он провел шесть дней после сдачи положительного теста на коронавирус.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Ekathimerini.

Источник: www.ukrinform.ru

По данным пресс-службы Варфоломея, Вселенский патриарх сейчас проведет трое суток на самоизоляции в резиденции Тарабии перед тем, как вернется к празднованию Богоявления (Крещения).

Отмечается, что в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в третий раз позвонил по телефону Варфоломею, чтобы поинтересоваться его состоянием здоровья. В ответ патриарх поблагодарил министра за звонок и пожелал ему счастливого Нового года и сил в борьбе с коронавирусом в Турции.

Как сообщал Укринформ, 24 декабря Его Всесвятейшество Вселенский патриарх Варфоломей сдал положительный тест на коронавирус (COVID-19). Он был полностью вакцинирован.

Фото: Intime News