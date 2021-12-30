Жена Уилла Смитта полностью облысела, полосы на голове напоминают шрамы

Жена известного голливудского актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит страдает от облысения. Многие долгое время думали, что женщина специально бреет голову, однако оказалось совсем иначе.

Об этом Джада рассказала на своей странице в Instagram, показав на видео линию выпадения волос.

Так, стало известно, что жена Уилла Смита, актриса и продюсер Джада Пинкетт-Смит впервые откровенно заявила о борьбе с облысением. 50-летняя звезда призналась, что ей диагностировали алопецию. Из-за этого женщина на длительное время впала в депрессию.