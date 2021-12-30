Жена Уилла Смитта полностью облысела, полосы на голове напоминают шрамы

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Жена известного голливудского актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит страдает от облысения. Многие долгое время думали, что женщина специально бреет голову, однако оказалось совсем иначе.

Об этом Джада рассказала на своей странице в Instagram, показав на видео линию выпадения волос.

Так, стало известно, что жена Уилла Смита, актриса и продюсер Джада Пинкетт-Смит впервые откровенно заявила о борьбе с облысением. 50-летняя звезда призналась, что ей диагностировали алопецию. Из-за этого женщина на длительное время впала в депрессию.

Джада Пинкетт-Смит, скриншот

Джада Пинкетт-Смит, скриншот

Жена известного актера также показала на видео линию выпадения волос. По ее словам, на этом участке головы волосы однажды просто выпали и перестали расти.

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Джаде Пинкетт-Смит было тяжело смириться с диагнозом и принять изменения в своей внешности, но в этом ей помог супруг и их дочь.

Джада Пинкетт-Смит, скриншот

Джада Пинкетт-Смит, скриншот

«Сейчас я могу только над этим смеяться. Вы все знаете, что я долго боролась с облысением. А теперь посмотрите на эту линию справа посередине прямо здесь… Она взяла и просто так появился! Похоже, в этот раз мне будет сложно скрыть ее, поэтому я подумала, что поделюсь этим с вами, чтобы вы не задавали никаких вопросов. Кстати, я решила украсить это место стразами, сделаю себе маленькую корону, — иронично отметила женщина.

Джада Пинкетт-Смит, скриншот

Джада Пинкетт-Смит, скриншот

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