В РФ суд зарегистрировал иск об оскорблении чувств верующих в Деда Мороза

Иск по «делу Деда Мороза» был принят к производству. Рассматривать его будут в День всех влюбленных — 14 февраля.

Вроссийском Санкт-Петербурге суд зарегистрировал иск об оскорблении чувств верующих в Деда Мороза. Его подала юрист Эльнара Троицкая против своего коллеги Игоря Мирзоева, сообщает местное издание 78.ru.





Ранее Мирзоев подал в суд на новогоднего персонажа. По мнению мужчины, ответчик, позиционирующий себя в качестве главного волшебника, не выполняет публично взятые на себя обязательства, а именно — не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты.

Мирзоев попросил суд обязать Деда Мороза вручить ему 23 подарка, исполнить его мечты и компенсировать моральный вред в размере 10 млн рублей.

В свою очередь Троицкая требует наказать Мирзоева за распространение сведений, которые якобы порочат чувства верующих в Деда Мороза. Женщина также просит 10 млн рублей морального вреда.

Иск был принят к производству. Рассматривать его начнут 14 февраля.

Ранее в Одессе Деды Морозы проехались на мотоциклах по городу. Колонна из 12 мотоциклов около четырех часов курсировала почти по всем районам.

До этого сообщалось, что украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза.