Как досрочно выйти на пенсию: разъяснение чиновников

До пенсионного возраста уволенному должно оставаться не более полутора лет и должен быть наработан полный стаж
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При сокращении штатов на предприятии лица предпенсионного возраста имеют право на досрочный выход на пенсию. Как пояснили в управлении труда и социальной защиты населения, право на досрочную пенсию распространяется на тех, кто был уволен по сокращению штатов или в связи с ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием предприятия (в документах должно быть зафиксировано, что увольняют работника по инициативе работодателя).
Следовательно, право на досрочную пенсию распространяется на тех, кто был уволен:
- из-за сокращения штатов;
- в связи с ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием предприятия (в документах должно быть зафиксировано, что увольняют работника по инициативе работодателя).
Какие еще, кроме этого, условия:
- к пенсионному возрасту уволенному должно оставаться не более полутора лет;
- должен быть произведен полный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин);
- уволенный работник должен в течение семи дней зарегистрироваться в службе занятости.
Если для человека не смогут подобрать подходящую работу, то закон гарантирует право на досрочный выход на пенсию.
Что дальше: обращаясь в Пенсионный фонд для назначения выплат, к заявлению нужно будет добавить еще ходатайство о досрочном выходе на пенсию.
Размер пенсии определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд.
«В связи с досрочным выходом на пенсию ее размер не уменьшается», – сообщают представители органов соцзащиты.
Отметим, что размер пенсий в январе изменится: кто получит большие выплаты и сколько.