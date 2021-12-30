Черная касса на региональной таможне — сколько денег приносит каждая таможня

На государственных таможнях собирается около полмиллиарда долларов «черной кассы» в год.

Об этом идет речь в сюжете Апостроф Live на Апостроф TV.

Лидером является таможня в Одесской области, по оценкам разных спецслужб, здесь собирают примерно 10 миллионов долларов в месяц. Чуть меньше – по 7 миллионов долларов в месяц, собирают в Киевской и Львовской областях.

Таможня на Волыни может генерировать около 4 миллионов долларов в месяц. Столько же «черной кассы» собирают на таможнях в Ровенской области и на Закарпатье.

Черноморская таможня в Николаевской области дает 1,5 миллиона долларов в месяц. Столько денег приносят таможни в Херсонской и Черновицкой областях.

Меньше, по 500 тысяч долларов в месяц, собирают на таможнях в Днепропетровской и Харьковской области.

Общая месячная таможенная «черная касса» составляет 40 миллионов долларов. Это 480 миллионов в год. Поэтому в пересчете в национальную валюту — ежегодно из региональных таможен собирается и расходится взятками по всем структурам 13 миллиардов гривен.