Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень (ФОТО)

Всех нас иногда может одолевать лень, что приводит к прокрастинации, а в некоторых случаях — и к гениальным идеям. Герои этой подборки вывели лень на новый уровень — а заодно и повеселили интернет.
1.
Иногда накатывает слабость.
2.
Когда ты слишком ленив, чтобы выбросить старые телевизоры.
3.
«У меня сломался бритвенный станок.. Так лень покупать новый».
4.
Л — лень.
5.
Мини-сад в душе для людей, которым лень поливать растения.
6.
«Попросила сына поставить бутылочки в ванной. Он воспринял это ну слишком буквально».
7.
Это же гениально.
8.
Когда лень стоять на концерте.
9.
Пищевая пленка — чтобы не мыть тарелку.
Кстати, иногда бывает просто нереально трудно подготовить угощение для внезапных гостей. Рекомендуем по такому случаю не лениться и заказать по ссылке https://unobar.ru/rolly доставку роллов на дом и в офис в Орле. Популярные авторские роллы от шеф повара помогут сделать ваш день лучше.
10.
«Мы с сыном играли, пряча игрушку в разных местах. Он выбрал такое «ленивое» место, но искала я долго!»
11.
Уровень лени и гениальности: студент.
12.
Когда было лень двигать горшок во время покраски.
13.
Придумка ленивого отца.
14.
Еще одно ленивое изобретение.
15.
«Моим друзьям просто лень упаковывать подарки. Пакет из супермаркета — и так сойдёт».
16.
«Мне так лень убирать декорации к Хэллоуину, что я решил украсить их по-новогоднему».
17.
Вот такой подсвечник.
18.
«Моя подруга переосмыслила лень: она соорудила стол над своей кроватью, чтобы ей не приходилось вставать».
19.
Лень — это попытки выключить свет дротиками.
20.
«Убрали старый стол и кухню, под которой никто не убирался 100 лет. Оставили там робота-пылесоса, и теперь он работает там вместо нас».
21.
Здесь живут слишком ленивые люди.
22.
Ленивый почтальон, который заезжает на газон жителей.
23.
«Да кто на это смотрит, действительно?»
24.
А так лучше не делать.
25.
«Мне было лень мыть посуду и раковину несколько дней, и там выросло вот это».
Zefirka