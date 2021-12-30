Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень (ФОТО)

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Всех нас иногда может одолевать лень, что приводит к прокрастинации, а в некоторых случаях — и к гениальным идеям. Герои этой подборки вывели лень на новый уровень — а заодно и повеселили интернет.

1.

Иногда накатывает слабость.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

2.

Когда ты слишком ленив, чтобы выбросить старые телевизоры.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

3.

«У меня сломался бритвенный станок.. Так лень покупать новый».
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

4.

Л — лень.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

5.

Мини-сад в душе для людей, которым лень поливать растения.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

6.

«Попросила сына поставить бутылочки в ванной. Он воспринял это ну слишком буквально».
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

7.

Это же гениально.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

8.

Когда лень стоять на концерте.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

9.

Пищевая пленка — чтобы не мыть тарелку.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень
Кстати, иногда бывает просто нереально трудно подготовить угощение для внезапных гостей. Рекомендуем по такому случаю не лениться и заказать по ссылке https://unobar.ru/rolly доставку роллов на дом и в офис в Орле. Популярные авторские роллы от шеф повара помогут сделать ваш день лучше.

10.

«Мы с сыном играли, пряча игрушку в разных местах. Он выбрал такое «ленивое» место, но искала я долго!»
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

11.

Уровень лени и гениальности: студент.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

12.

Когда было лень двигать горшок во время покраски.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

13.

Придумка ленивого отца.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

14.

Еще одно ленивое изобретение.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

15.

«Моим друзьям просто лень упаковывать подарки. Пакет из супермаркета — и так сойдёт».
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

16.

«Мне так лень убирать декорации к Хэллоуину, что я решил украсить их по-новогоднему».
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

17.

Вот такой подсвечник.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

18.

«Моя подруга переосмыслила лень: она соорудила стол над своей кроватью, чтобы ей не приходилось вставать».
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

19.

Лень — это попытки выключить свет дротиками.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

20.

«Убрали старый стол и кухню, под которой никто не убирался 100 лет. Оставили там робота-пылесоса, и теперь он работает там вместо нас».
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

21.

Здесь живут слишком ленивые люди.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

22.

Ленивый почтальон, который заезжает на газон жителей.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

23.

«Да кто на это смотрит, действительно?»
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

24.

А так лучше не делать.
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

25.

«Мне было лень мыть посуду и раковину несколько дней, и там выросло вот это».
Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень

Zefirka 