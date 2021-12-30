Забавные снимки от людей, которые вывели лень на новый уровень (ФОТО)

Всех нас иногда может одолевать лень, что приводит к прокрастинации, а в некоторых случаях — и к гениальным идеям. Герои этой подборки вывели лень на новый уровень — а заодно и повеселили интернет.

1.

Иногда накатывает слабость.



2.

Когда ты слишком ленив, чтобы выбросить старые телевизоры.



3.

«У меня сломался бритвенный станок.. Так лень покупать новый».



4.

Л — лень.



5.

Мини-сад в душе для людей, которым лень поливать растения.



6.

«Попросила сына поставить бутылочки в ванной. Он воспринял это ну слишком буквально».



7.

Это же гениально.



8.

Когда лень стоять на концерте.



9.

Пищевая пленка — чтобы не мыть тарелку.



Кстати, иногда бывает просто нереально трудно подготовить угощение для внезапных гостей. Рекомендуем по такому случаю не лениться и заказать по ссылке https://unobar.ru/rolly доставку роллов на дом и в офис в Орле. Популярные авторские роллы от шеф повара помогут сделать ваш день лучше.

10.

«Мы с сыном играли, пряча игрушку в разных местах. Он выбрал такое «ленивое» место, но искала я долго!»



11.

Уровень лени и гениальности: студент.



12.

Когда было лень двигать горшок во время покраски.



13.

Придумка ленивого отца.



14.

Еще одно ленивое изобретение.



15.

«Моим друзьям просто лень упаковывать подарки. Пакет из супермаркета — и так сойдёт».



16.

«Мне так лень убирать декорации к Хэллоуину, что я решил украсить их по-новогоднему».



17.

Вот такой подсвечник.



18.

«Моя подруга переосмыслила лень: она соорудила стол над своей кроватью, чтобы ей не приходилось вставать».



19.

Лень — это попытки выключить свет дротиками.



20.

«Убрали старый стол и кухню, под которой никто не убирался 100 лет. Оставили там робота-пылесоса, и теперь он работает там вместо нас».



21.

Здесь живут слишком ленивые люди.



22.

Ленивый почтальон, который заезжает на газон жителей.



23.

«Да кто на это смотрит, действительно?»



24.

А так лучше не делать.



25.

«Мне было лень мыть посуду и раковину несколько дней, и там выросло вот это».



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