На ЗАЗе прекратили сборку автомобилей Lada

Российский концерн АвтоВАЗ на протяжении двух последних месяцев не поставляет машинокомплекты на Запорожский автозавод, где с сентября 2020 года производится крупноузловая сборка автомобилей марки Lada. Отмечается, что в 2022 году ЗАЗ не планирует производить автомобили Lada.

Источник: avtoblog.ua

Издание Avtograd News в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что партнерство российского АвтоВАЗа и украинского ЗАЗа было приостановлено.





Запорожский портал 061.ua обратился к пресс-секретарю корпорации «Укравто» Дмитрию Скляренко по этому вопросу. Представитель ЗАЗ заявил, что в следующем году Запорожский завод не планирует производить автомобили российского бренда Lada. Предприятие сосредоточится на сборке автомобилей Kia Rio и Rio X, и Renault Arkana. Впрочем, эти модели также изготавливают из российских машинокомплектов.

На ЗАЗ собирают автомобили Lada в рамках партнерства с Renault Groupe, компанией которая владеет контрольным пакетом акций АвтоВАЗа. В свою очередь, на АвтоВАЗ информацию прекращении партнерства с ЗАЗ опровергают, и называют только слухами. Об этом сообщает autoportal со ссылкой на Drom.