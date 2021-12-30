Названы особо опасные для здоровья пенсионеров привычки

Дата публикации: 30 декабря 2021 г.

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Многие с возрастом уменьшают физическую активность, хотя именно в этот период организму нужно, чтобы мы больше двигались. Регулярные упражнения увеличивают мышечную массу, уменьшают потерю костной массы, обостряют память, ускоряют обмен веществ и улучшают сон.

В свою очередь малоподвижный образ жизни значительно увеличивает риск развития серьезных заболеваний. Ожирение, диабет 2-го типа, инсульт и сердечно-сосудистые заболевание — это лишь некоторые из них.

Американские врачи рекомендуют лицам старше 60 лет выполнять упражнения умеренной сложности не менее 150 минут в неделю, либо практиковать в этот же период не менее 75 минут интенсивных упражнений.

Не злоупотреблять алкоголем

Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск рака и сердечных заболеваний в любом возрасте, но большие возлияния особенно опасны в пожилом возрасте, так как способность организма подавлять алкоголь ослабевает.

Кроме того, неудачное падение в нетрезвом виде в 60 лет и старше может иметь куда более опасные последствия, чем в 20-летнем возрасте.

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Также стоит отказаться от выпивки в том случае, если вы принимаете лекарства на постоянной основе — как правило, препараты и алкоголь очень плохо взаимодействуют.

Не оставаться в одиночестве

Одиночество может быть таким же вредным для здоровья как и курение, а сохранение социальной активности так же важно для здоровья, как физические упражнения или правильное питание.

Социальная изоляция вызывает в организме стресс, что может привести к воспалению и ослаблению иммунной системы. Согласно последним исследованиям, риск развития деменции у одиноких пожилых людей выше на 50 процентов.

В свою очередь исследование, проведенное в Финляндии, показало, что пожилые мужчины, которые жаловались на одиночество в последние два десятилетия, чаще заболевают раком.

Не забывать регулярно измерять давление

Очень важно регулярно измерять свое артериальное давление, в норме у здорового человека оно должно быть 120/80. Если упустить повышение кровяного давления, со временем оно может повредить кровеносные сосуды, значительно увеличивая риск инсульта, сердечного приступа и слабоумия.

Не отказываться от вакцинации

С возрастом значительно возрастает риск госпитализации с тяжелым течением как при коронавирусе, так и при других респираторных заболеваниях. Поэтому очень важно проходить вакцинацию и ревакцинацию не только от COVID-19, но и от других заболеваний.

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