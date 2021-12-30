Данилов сказал, когда СНБО определит первых олигархов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что первые олигархи будут внесены в реестр весной. Об этом Данилов сказал на брифинге по итогам заседания СНБО.

По его словам, заседание Совета национальной безопасности и обороны по поводу внесения олигархов в реестр может пройти в конце мая.

«20-21 мая будет (заседание, – ред.) СНБО, где первых олигархов определят», – сказал Данилов.

Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой закон об олигархах.

Законом устанавливаются четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

В частности, лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни; оказывает значительное влияние на средства массовой информации; является конечным бенефициарным собственником субъекта, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года поддерживает или усугубляет такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

После публикации документа начинается отсчет шестимесячного срока для полноценного ввода его норм в действие.

Напомним, 5 ноября глава парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект №5599 («об олигархах»).

Отметим, что Зеленский считает, что Рада решит коллизию о подписании закона об олигархах.

Напомним, по инициативе председателя Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио состоялся его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Законопроект №5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов.