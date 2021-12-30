В Лондоне королевский караул сбил ребенка с ног (ВИДЕО)

Один из гвардейцев крикнул ребенку отойти, но все произошло слишком быстро и мальчика сбили с ног.

В Лондоне караул Королевской гвардии во время маршировки сбил с ног ребенка. Об этом сообщает The Sun.

На кадрах записи видно, как двое королевских гвардейцев маршируют по улице. На их пути появляется ребенок.

Один из гвардейцев крикнул ребенку отойти, но все произошло слишком быстро и мальчика сбили с ног.

Военные утверждают, что позже гвардеец проверил состояние мальчика и убедился, что с ним все в порядке.