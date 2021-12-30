Рецепт мандаринового кекса без муки

Многие хозяйки каждый год ломают голову из-за праздничного стола, всем хочется приготовить что-нибудь уникальное и вкусное для близких. Вместо привычных и уже надоевших тортов и десертов, можно проявить фантазию и удивить всех новогодним мандариновым кексом.

Особенность этого кекса в том, что в нём нет ни грамма муки, но при этом вкус и структура просто божественные. В состав входят простейшие и полезные продукты, включая и всеми любимые мандарины, а процесс приготовления не добавит вам много хлопот. Рецепт опубликовали в известном журнале « Elle «.