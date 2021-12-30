Рецепт мандаринового кекса без муки

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Многие хозяйки каждый год ломают голову из-за праздничного стола, всем хочется приготовить что-нибудь уникальное и вкусное для близких. Вместо привычных и уже надоевших тортов и десертов, можно проявить фантазию и удивить всех новогодним мандариновым кексом.

Особенность этого кекса в том, что в нём нет ни грамма муки, но при этом вкус и структура просто божественные. В состав входят простейшие и полезные продукты, включая и всеми любимые мандарины, а процесс приготовления не добавит вам много хлопот. Рецепт опубликовали в известном журнале «Elle«.

Мандарины

Мандарины

Ингредиенты:

  • Мандарины — 3 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Сливочное масло — 150 г
  • Мандариновая цедра — 1 ст.л.
  • Разрыхлитель — 15 г
  • Соль по вкусу

Приготовление:

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  1. Очистите мандарины, разделите на дольки и с помощью блендера пробейте их в единую массу. Полученное пюре пропустите через сито (старайтесь выжать максимум мандаринового сока).
  2. Масло размягчите, подержав минимум полчаса при комнатной температуре. Затем переложите в глубокую миску и смешайте с солью и сахаром. Добавьте в смесь яйца и тщательно взбейте.
  3. Мандариновое пюре смешайте с полученной яично-масляной смесью. Добавьте цедру и тщательно перемешайте.
  4. В отдельной миске смешайте разрыхлитель с мукой, аккуратно введите в полученную ранее жидкую смесь. Замешайте однородное тягучее тесто.
  5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите тесто.
  6. Кекс поместите в разогретую до 190 градусов духовку и выпекайте в течение 40-45 минут.
  7. Готовый кекс остудите и при желании посыпьте сахарной пудрой.

Мандариновый кекс

Мандариновый кекс

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