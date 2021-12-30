Авто из Японии прибыли на судне в свежезамороженном состоянии (видео)

Автомобили из Японии проходят через множество преград перед тем, как попасть в автосалоны. Недавно в сети опубликовали видео, на записи которого показали обледенелые машины. Об этом сообщает ТопЖир со ссылкой на Drom.

Источник: avtoblog.ua





Все судно, на котором привезли машины, и японские авто, покрыты толстым слоем льда. Запись была сделана в порту во Владивостоке. Распознать некоторые автомобили просто невозможно из-за обледенения.

Название ронкера смотрится очень иронично — Sun Rio, в переводе — «Солнечный Рио».

Также по видео можно понять, что иномарки Made in Japan были повреждены в результате транспортировки. Например, в минивэне, предположительно Toyota Voxy, от замороженной воды треснули стекла и повредились двери. В салон автомобиля попала вода, которая позже замерзла.