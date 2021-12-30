Назван лучший продукт для здоровья мозга: «Выводит шлаки»

Нутрициолог Ольга Ковиненко в интервью назвала недооцененный россиянами продукт для здоровья мозга.

По словам специалиста, морская капуста способствует улучшению работы этого органа, а также нужна для профилактики заболеваний щитовидной железы.

Этот продукт богат высоким содержанием органического йода, а также железа, магния, цинка, хрома, жирных кислот, антиоксидантов, витаминов (А, группы В, С, Е, D, K), поделилась подробностями доктор. Именно благодаря этому морская капуста оказывает положительное влияние на организм, отметила эксперт.

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«Морская капуста благотворно влияет на работу мозга, дарит энергию и хорошее самочувствие, улучшает обмен веществ, работу кишечника и выводит шлаки», — рассказала Ковиненко, порекомендовав читать состав на упаковке с продуктом. В нем не должно быть консервантов и усилителей вкуса, резюмировала нутрициолог.

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