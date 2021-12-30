Правительство приравняло некоторые документы в «Дии» к бумажным аналогам

Кабинет министров приравнял водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет в приложении «Дия» к их бумажным аналогам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Украина продолжает задавать тренды диджитализации в мире: с 29 декабря цифровые водительские права, техпаспорт и студенческий билет приравняли к бумажным аналогам. Такие постановления приняло правительство, они вступают в силу с момента публикации», – говорится в сообщении.

С 2019 года электронное водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет действовали в рамках экспериментальных проектов. Теперь они приравниваются к бумажному и пластиковому аналогам. Ими можно пользоваться где угодно, и никто не будет иметь права требовать у владельца цифрового удостоверения бумажный документ.

Украинцы уже сформировали в «Дии» 751 тысячу студенческих, 4,4 млн водительских удостоверений и 4,2 млн свидетельств о регистрации транспортных средств.

Напомним, что «Дия» будет извещать украинцев о судебных заседаниях.

Недавно, «Дия» обновила сертификат для авторизации.