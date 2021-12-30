Поздравления с Новым годом 2022 — красивые видео открытки

До Нового года осталось совсем чуть-чуть времени. Наверняка, подарки уже куплены, меню на новогодний стол составлено, наряд выбран. Дело осталось за малым – подобрать оригинальное поздравление с праздником.

“Апостроф” собрал самые красивые, яркие, трогательные видеопоздравления, с помощью которых можно будет порадовать близких.

1. Музыкальное поздравление с годом Тигра на украинском языке

2. Трогательное поздравление с Новым годом 2022, рассказанное детским голосом

3. Поздравление с годом Тигра, сопровождаемое новогодней мелодией и искренними пожеланиями

4. Сердечные поздравления с новогодними праздниками

5. Теплые пожелания на Новый год

Ранее мы публиковали короткие поздравления с Новым годом 2022 в стихах и прозе.