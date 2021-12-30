Мужчина вакцинировался 18 раз по договоренности с врачом

Врач, скриншот с видео

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Журналисты даже связались с Иващенко, но та заявила, что ничего об этом не знает и такого пациента у неё и вовсе нет, хотя данные на медпортале говорят обратное.

Ранее мы писали о том, что тотальный локдаун в Украине: Денис Шмигаль сделал новое заявление о карантинных ограничениях

Напомним, в каких случаях нельзя вакцинироваться против коронавируса: объяснение Минздрава

Как сообщал Знай.ua, мужчин без сертификатов силой вытолкали из автобуса под крики пассажиров: пришлось вызывать копов

Также портал Знай.ua писал, что в Минздраве планируют ревакцинировать 70% населения в 2022 году, о доставке доз уже договорились: «Спасает жизни»

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