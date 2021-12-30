Мужчина вакцинировался 18 раз по договоренности с врачом

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Был найден мужчина, который сделал себе 18 доз вакцины против коронавируса.

Журналисты телеканала «2+2» выяснили, что парень вакцинировался не от балды или интереса, а с определенной целью — у него была договоренность с врачом. Ему пообещали бесплатный стационар в больнице в обмен на прививки.

Украинец, сделавший 18 прививок, скриншот с видео

Украинец, сделавший 18 прививок, скриншот с видео

Алексей заявил, что врач-терапевт по имени Иващенко Оксана Петровна делала это для того, чтобы повысить свой рейтинг на известном медицинском портале. За время их «сотрудничества» ему успели сделать 18 доз всевозможных вакцин, а на бесплатном стационаре он находится более 4 месяцев. Более того, за 20 прививку врач якобы обещала ему путевку. Сам мужчина хотел 25, но теперь, когда все узнали о его экспериментах, ему отказывают в любой клинике.

Врач, скриншот с видео

Врач, скриншот с видео

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Журналисты даже связались с Иващенко, но та заявила, что ничего об этом не знает и такого пациента у неё и вовсе нет, хотя данные на медпортале говорят обратное.

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