Призыв в армию-2022: Зеленский утвердил даты

Президент Владимир Зеленский утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих и призывов на срочную службу в 2022 году.

Глава государства подписал указ, в котором определяются сроки проведения ежегодных очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу, увольнение в запас военнослужащих, выслуживших сроки такой службы, и порядок выполнения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением очередных призывов в 2022 году, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что согласно документу, в следующем году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Согласно указу, увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, также предусмотрено провести в апреле – июне и октябре – декабре.

Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022, а подготовительные мероприятия запланировано начать на месяц раньше этих дат.

«Стоит подчеркнуть, что призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых заданий в зоне проведения операции Объединенных сил. Военных, которые проходят срочную службу в Вооруженных силах Украины, привлекают прежде всего к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской) областях)», – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, не будут подлежать призыву граждане обучающегося призывного возраста. Им предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения. Речь идет о студентах дневной формы обучения учреждений общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования, среди прочего – при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой системы образования.

Такую же отсрочку должны получить те, кто учится в учреждениях профессионального высшего и/или высшего образования, в частности, при получении следующей степени, в учреждениях среднего или высшего духовного образования, в интернатуре, аспирантуре или докторантуре на расстоянии или без отрыва от производства.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется гражданам Украины, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и состояния здоровья.

Вопрос о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва, согласно законодательству, рассматривают районные или городские призывные комиссии.

Отсрочка от призыва может быть предоставлена призывникам согласно решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывной комиссии по представлению районных (городских) призывных комиссий.

Напомним, Минобороны выступило с разъяснениями о военном учете женщин.

Известно, что беременные и женщины с малолетними детьми также будут брать на военный учет.