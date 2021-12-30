Заседание СНБО 30 декабря – какие вопросы поднимали

В четверг, 30 декабря, прошло последнее в 2021 году заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, на котором был рассмотрен 21 вопрос.

Об этом «Апостроф» сообщает со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, на заседании СНБО обсуждались аспекты внешней и внутренней безопасности, а также национального здоровья. Среди прочего, рассматривались вопросы:

обеспечения внутренней безопасности;

оценки ситуации возле госграницы;

характера вероятных действий противника;

реализации мер защита обороны;

реагирование украинских партнеров на угрозу вторжения;

санкции против людей и компаний на оккупированных территориях, ведущих подрывную деятельность против Украины;

санкции против украинских контрабандистов;

состояние с распространением «Омикрона» в Украине;

выравнивание зарплаты военнослужащих;

проверка поставок вооружения и питания в ВСУ за последние пять лет.

Напомним, неделей ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если стратегия Кремля не даст свои плоды, Владимир Путин может решиться на полномасштабное вторжение в Украину.