Родители затравили ребенка за отказ мамы сдавать 5 тысяч на подарок воспитателям

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В садике украинские родители устроили булинг для ребенка матери, которая отказалась сдавать деньги на подарок преподавателям.

Об этом стало известно из сообщества «Родители SOS» в соцсети Facebook. Марина Богдан, та самая отказавшаяся мама, решила лично опубликовать свою историю и предупредить других о подобных ситуациях.

Всё началось с того, что глава родительского комитета, несмотря на сданные средства в размере 50 тысяч гривен за прошлый год, потребовала у родителей еще раз скинуться по 200 и 300 гривен на канцелярию и тетради детям, а также на поздравления преподавательскому составу по 5 тысяч.

«За прошлый учебный год родители сдали более 50 тысяч гривен (на ремонт группы и ежемесячно в фонд)! В мае от председателя родительского комитета пришло в вайбер-чат сообщение, что в фонде группы минус две тысячи, и деньги снова нужно», – написала мама.

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Женщина отказалась сдавать деньги и дала только на то, что действительно необходимо её ребенку — на тетради. Главе комитета это не понравилось и она пришла к воспитателю, чтобы забрать эти купленные тетради, в итоге ребенок писал на листах обычной бумаги.

Другие родители начали активно осуждать и всячески оскорблять женщину, а когда она потребовала у главы комитета отчёты за растраты, та ответила, что «деньги она украла, а отчёт выбросила».

Скриншот с родительского чата

Скриншот с родительского чата

Скриншот с родительского чата

Скриншот с родительского чата

Скриншот с родительского чата

Скриншот с родительского чата

Скриншот с родительского чата

Скриншот с родительского чата

«В министерстве качества образования сообщили, что ситуация является буллингом. Потому что ребенок занимался на листочке, пока мы разбирались с этой историей. Затем начались нападения со стороны родителей в мою сторону, и в сторону тех мам, которые тоже начали проявлять недоверие к ГРК, было унижение, сообщение в личные.
Потом было родительское собрание в присутствии администрации садика. Это был спектакль, на котором максимально пытались унизить меня. Было зачитано и высмеяно мое заявление, оставленное заведующей для ознакомления. Поэтому после этого собрания, мной и еще тремя мамами было принято решение писать письма в Департамент образования и в районное Управление образования», — написала Марина Богдан.

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