Родители затравили ребенка за отказ мамы сдавать 5 тысяч на подарок воспитателям

В садике украинские родители устроили булинг для ребенка матери, которая отказалась сдавать деньги на подарок преподавателям.

Об этом стало известно из сообщества «Родители SOS» в соцсети Facebook. Марина Богдан, та самая отказавшаяся мама, решила лично опубликовать свою историю и предупредить других о подобных ситуациях.

Всё началось с того, что глава родительского комитета, несмотря на сданные средства в размере 50 тысяч гривен за прошлый год, потребовала у родителей еще раз скинуться по 200 и 300 гривен на канцелярию и тетради детям, а также на поздравления преподавательскому составу по 5 тысяч.